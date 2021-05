La Juve resta aggrappata al treno Champions: Inter ko 3-2 (Di sabato 15 maggio 2021) Molte emozioni allo Stadium, con il Var protagonista. Ronaldo si fa parare un rigore ma segna sulla ribattuta, pari Lukaku sempre dal dischetto. A fine 1° tempo, Cuadrado fa 2-1. Epilogo bollente: autogol Chiellini e altro penalty, segnato proprio da Cuadrado. Espulsi Bentancur e Brozovic Leggi su rainews (Di sabato 15 maggio 2021) Molte emozioni allo Stadium, con il Var protagonista. Ronaldo si fa parare un rigore ma segna sulla ribattuta, pari Lukaku sempre dal dischetto. A fine 1° tempo, Cuadrado fa 2-1. Epilogo bollente: autogol Chiellini e altro penalty, segnato proprio da Cuadrado. Espulsi Bentancur e Brozovic

Advertising

ZZiliani : Per la serie: “La sai l’ultima?”, nel contratto di adesione all’abortita #Superlega spunta una clausola per cui se… - ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: #Buffon, quanto è dura arrendersi alla legge del tempo! Platini resta un esempio unico #Juve - GiovanniZannier : @paxer89 In radio 'La Juve dovrebbe essere contenta se Chiellini resta e dovremmo esserlo tutti visto che sarà il c… - NigroAgostino : @ncorrasco Serissimo ma tranquillo secondo me domani il Napoli vince e la Juve resta fuori dalla Champions... e sec… - LaNotifica : La Juve batte 3-2 l’Inter e resta in corsa per la Champions -