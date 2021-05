Kasia Smutniak e l’eleganza sul red carpet | i look più belli

(Di sabato 15 maggio 2021) Classe 1979,(all’anagrafe Katarzyna Anna) è un’attrice di origini polacche – naturalizzata italiana – che non ne sbaglia una in termini di stile. Il suo nome è finito alla ribalta di recente poiché è la protagonista di Domina, una nuova serie TV originale di Sky, dove interpreta Drusilla.ha avviato la carriera d’attrice al cinema: era il 2000 e debuttava sul grande schermo con il film Al momento giusto di Giorgio Panariello. Da quel primo film ne sono arrivati tanti altri, da Caos Calmo a La passione, Tutti contro tutti e ancora Benvenuto Presidente!, Perfetti sconosciuti, Loro, Made in Italy, Moglie e Marito, La profezia dell’armadillo e Il ragazzo più felice del mondo.ha coltivato anche la presenza televisiva, ...

Ultime Notizie dalla rete : Kasia Smutniak

Con queste parole durante una conferenza stampa in streaming con pi di cento giornalisti collegati, l attrice( Perfetti Sconosciuti , Loro , Diavoli ) racconta Livia Drusilla, la ...Livia Drusilla, moglie dell imperatore Augusto, con lei un grande cast internazionale: MATTHEW MCNULTY, CLAIRE FORLANI, CHRISTINE BOTTOMLEY, COLETTE DALAL TCHANTCHO, BEN BATT. Con LIAM ...Kasia Smutniak ha detto che si sa poco del personaggio che interpreta in Domina, Livia Drusilla, anche se secondo lei la donna è la prima femminista della storia. Domina è una nuova serie tv Sky Origi ...DOMINA, la nuova serie Sky Original che racconta per la prima volta dal punto di vista delle donne le lotte per il potere durante il principato di Gaio Ottaviano, il celebre Cesare Augusto, primo impe ...