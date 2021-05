Il via libera del ministero ai test salivari, ma solo a determinate condizioni (Di sabato 15 maggio 2021) Una circolare del ministero della Salute indica l'obbligo di tracciabilità di tutti i test, compresi quelli sulla saliva, nei sistemi informativi regionali. Ecco le indicazioni sulla raccolta dei ... Leggi su today (Di sabato 15 maggio 2021) Una circolare deldella Salute indica l'obbligo di tracciabilità di tutti i, compresi quelli sulla saliva, nei sistemi informativi regionali. Ecco le indicazioni sulla raccolta dei ...

