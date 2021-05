"Il Papa doveva morire". Un libro racconta l'attentato a Karol Wojtyla (Di sabato 15 maggio 2021) AGI - L'attentato è riuscito, la vittima vive. È riuscito, l'attentato realizzato durante l'udienza generale del 13 maggio 1981: l'arma da guerra usata a distanza ravvicinata dal killer professionista dei Lupi Grigi, Ali A?ca, ha sparato due colpi che sono andati a segno. Il corpo di Karol Wojtylai, Papa Giovanni Paolo II, è stato raggiunto e squassato da due colpi - forse tre, questo rimane uno dei misteri di quell'episodio - che hanno percorso una traiettoria tutt'altro che lineare tra gli organi vitali del Pontefice, sfiorandoli tutti senza centrarne nessuno. La corsa in ambulanza da piazza San Pietro al policlinico Gemelli mentre il Papa, dissanguandosi, si affidava alla Vergine cui ha dedicato il suo pontificato e la sua vita, il perdono immediatamente concesso all'attentatore, l'intervento ... Leggi su agi (Di sabato 15 maggio 2021) AGI - L'è riuscito, la vittima vive. È riuscito, l'realizzato durante l'udienza generale del 13 maggio 1981: l'arma da guerra usata a distanza ravvicinata dal killer professionista dei Lupi Grigi, Ali A?ca, ha sparato due colpi che sono andati a segno. Il corpo di Karol Wojtylai,Giovanni Paolo II, è stato raggiunto e squassato da due colpi - forse tre, questo rimane uno dei misteri di quell'episodio - che hanno percorso una traiettoria tutt'altro che lineare tra gli organi vitali del Pontefice, sfiorandoli tutti senza centrarne nessuno. La corsa in ambulanza da piazza San Pietro al policlinico Gemelli mentre il, dissanguandosi, si affidava alla Vergine cui ha dedicato il suo pontificato e la sua vita, il perdono immediatamente concesso all're, l'intervento ...

