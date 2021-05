“Ha infranto il regolamento”. Fariba all’Isola, si scopre tutto solo ora: non poteva farlo (Di sabato 15 maggio 2021) Fariba Tehrani contro il regolamento dell’Isola. Non è la prima volta che la naufraga prova a contravvenire al regolamento del gioco. Già in precedenza la madre di Giulia Salemi è stata protagonista di un momento simile. Tutti ricorderanno quando per l’accensione del fuoco ha usato un oggetto non presente in natura, assolutamente vietato dal programma. Ma non contenta, ricade un’altra volta nello stesso errore. “Forse è un segno che devo imparare come si accede il fuoco veramente”, ha commentato all’epoca del primo errore compiuto contro il regolamento del programma. Fariba ricade nella tentazione di non prestare ascolto a quanto previsto per la ‘sopravvivenza’ sull’Isola. Questa volta è accaduto durante il momento dell’eliminazione di Emanuela Tittocchia in procinto di salutare gli altri ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 maggio 2021)Tehrani contro ildell’Isola. Non è la prima volta che la naufraga prova a contravvenire aldel gioco. Già in precedenza la madre di Giulia Salemi è stata protagonista di un momento simile. Tutti ricorderanno quando per l’accensione del fuoco ha usato un oggetto non presente in natura, assolutamente vietato dal programma. Ma non contenta, ricade un’altra volta nello stesso errore. “Forse è un segno che devo imparare come si accede il fuoco veramente”, ha commentato all’epoca del primo errore compiuto contro ildel programma.ricade nella tentazione di non prestare ascolto a quanto previsto per la ‘sopravvivenza’ sull’Isola. Questa volta è accaduto durante il momento dell’eliminazione di Emanuela Tittocchia in procinto di salutare gli altri ...

Ultime Notizie dalla rete : infranto regolamento Isola dei Famosi, i naufraghi perdonano Roberto Ciufoli: si tratta di strategia? Roberto Ciufoli sembra aver incontrato la clemenza dei naufraghi de L'Isola dei Famosi , dopo aver ricevuto una punizione esemplare per aver infranto il regolamento. Il naufrago è stato privato della sua razione di riso settimanale e si è detto pronto a digiunare, se i suoi colleghi avessero deciso di non condividere la propria. Finito in ...

Isola dei Famosi, Roberto Ciufoli bersaglio dei Naufraghi? "Sono serpenti" Dopo aver infranto il regolamento , il Ciufoli è stato punito molto severamente dalla produzione e questo ha portato alcuni naufraghi a fare il suo nome durante le ultime Nomination . Secondo Roberto ...

"Ha infranto il regolamento". Fariba all'Isola, si scopre tutto solo ora: non poteva farlo

