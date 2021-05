Diretta Sonego - Djokovic ore 18.30: dove vederla in tv e in streaming (Di sabato 15 maggio 2021) ROMA - Raggiunta la sua prima semifinale in un torneo Masters 1000 in carriera, Lorenzo Sonego non vuole fermare il suo sogno agli Internazionali d'Italia di tennis in corso a Roma: nel tardo ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 15 maggio 2021) ROMA - Raggiunta la sua prima semifinale in un torneo Masters 1000 in carriera, Lorenzonon vuole fermare il suo sogno agli Internazionali d'Italia di tennis in corso a Roma: nel tardo ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sonego-Djokovic, Internazionali d'Italia in DIRETTA: si comincia non prima delle 18.30 sul Centrale - infoitsport : Diretta Sonego-Djokovic semifinale Internazionali di Roma, orario della sfida al Foro Italico - MondoTV241 : Internazionali d'Italia: Sonego in semifinale contro Djokovic, in diretta TV in chiaro #sonego #Djokovic - toMMilanello : Tutti pazzi per Lorenzo! ???? semifinale @InteBNLdItalia ? 18:30 ?? Foro Italico, Roma ?? #Sonego vs Djokovic ??????????… - infoitsport : Atp Roma, Sonego-Djokovic in diretta tv: orario delle semifinali -