Derby, tifosi a ponte Milvio: attimi di tensione, fumogeni contro forze dell'ordine (Di sabato 15 maggio 2021) attimi di tensione intorno all'Olimpico dove sono radunati diversi tifosi in attesa del Derby di stasera. Registrato qualche lancio di oggetti e fumogeni contro le forze dell'ordine schierate nella ... Leggi su leggo (Di sabato 15 maggio 2021)diintorno all'Olimpico dove sono radunati diversiin attesa deldi stasera. Registrato qualche lancio di oggetti eleschierate nella ...

cmdotcom : #Roma, scontri pre-#derby a Ponte Milvio: tensione tra i tifosi della #Lazio e le forze dell'ordine - Youzar33 : RT @AliprandiJacopo: ??La scenografia della Roma per il derby. Un ringraziamento ai tifosi per i 46mila biglietti virtuali comprati per fi… - McFylo : RT @AliprandiJacopo: ??La scenografia della Roma per il derby. Un ringraziamento ai tifosi per i 46mila biglietti virtuali comprati per fi… - asrclaudio : RT @romatoday: Derby Roma-Lazio, tensione tra ultrà e polizia a Ponte Milvio: lancio di oggetti e bottiglie - Robecho1 : @DiMarzio I sedili sono coperti con buste dei colori della Roma, all'interno c'è una maglia che poi verrà inviata a… -