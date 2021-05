(Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il presidente del Napoli, Aurelio De, con famiglia al seguito, ha visitato La Galleria degli. Il, giunto aper la partita contro la Fiorentina si è regalato un sabato immerso tra i capolavori del Rinascimento. Oltre un’ora di tour guidato nel museo dove ha ammirato in particolare le operestatuaria antica, di Botticelli, Paolo Uccello e PieroFrancesca. Proprio davanti alla Batta di San Romano ritratta da Paolo Uccello, una delle opere preferite dall’imprenditore e produttore cinematografico, ha incontrato e scattato una foto ricordo con il direttore delle Gallerie degli, Eike Schmidt. L'articolo proviene da ...

Advertising

anteprima24 : ** De Laurentiis è già a #Firenze, il patron azzurro agli Uffizi prima della sfida con i Viola **… - SiamoPartenopei : Tuttosport - La conferma di Gattuso sotto sotto farebbe felice anche De Laurentiis! Già domani potrebbe arrivare un… - SiamoPartenopei : De Laurentiis è già a Firenze, ha raggiunto la Toscana in treno con la moglie - CalcioNapoli24 : - infoitsport : Alvino: 'De Laurentiis è già a Firenze con la moglie. Il Napoli parte domani' -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis già

Secondo il Corriere dello Sport, Aurelio Devorrebbe portare sulla panchina del Napoli uno tra Allegri e Spalletti. L'addio di Gattuso al Napoli è quasi certo: il tecnico azzurro hasuscitato l'interesse di altri club, tra cui la ...A seguire le sue parole: ' Nuovo allenatore? Siamo appena all'inizio, stavolta De... Ciò non vale per Spalletti , che hadetto sì. Questo vale per Allegri e Inzaghi . Allegri sa che c'è ...