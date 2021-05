Chi vincerà Amici 2021? (Di sabato 15 maggio 2021) I finalisti di Amici 2021 Amici 2021 sta per proclamare il suo vincitore. Questa sera, in diretta su Canale 5, ci sarà la finale della ventesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. Chi salirà sul gradino più alto del podio, aggiudicandosi il montepremi in palio di 150.000 euro in gettoni d’oro? In cinque si giocano la vittoria, con Sangiovanni che ricopre il ruolo di favorito. Il cantante vicentino, voluto nella scuola da Rudy Zerbi, è stato fin da subito tra gli allievi più apprezzati dell’edizione, riscuotendo anche un importante successo con i suoi singoli, su tutti Lady, disco di platino e da settimane tra i primi posti nella classifica Fimi (ma anche Tutta la notte e Guccy Bag, disco d’oro). Al Serale, di fatto, si è ‘consacrato’, vincendo – per volere della giuria composta da Emanuele ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 15 maggio 2021) I finalisti dista per proclamare il suo vincitore. Questa sera, in diretta su Canale 5, ci sarà la finale della ventesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. Chi salirà sul gradino più alto del podio, aggiudicandosi il montepremi in palio di 150.000 euro in gettoni d’oro? In cinque si giocano la vittoria, con Sangiovanni che ricopre il ruolo di favorito. Il cantante vicentino, voluto nella scuola da Rudy Zerbi, è stato fin da subito tra gli allievi più apprezzati dell’edizione, riscuotendo anche un importante successo con i suoi singoli, su tutti Lady, disco di platino e da settimane tra i primi posti nella classifica Fimi (ma anche Tutta la notte e Guccy Bag, disco d’oro). Al Serale, di fatto, si è ‘consacrato’, vincendo – per volere della giuria composta da Emanuele ...

