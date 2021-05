Calcio | Pioli | ‘l’Europa è la casa del Milan’

(Di sabato 15 maggio 2021) Milano, 15 mag. – (Adnkronos) – L’Europa è ladel Milan, “Sì, il fatto che manchiamo da tempo fa salire l’attesa e le aspettative, giusto che sia cosi. Siamo in un top club, sappiamo di aver lavorato bene e di averla preparata bene”. Così l’allenatore del Milan, Stefano, in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Cagliari, che potrebbe sancire la qualificazione dei rossoneri alla prossima Champions League con una giornata d’anticipo. “Dobbiamo essere preparati mentalmente, le gare sono sempre complicate, mai semplici. Ci siamo preparati per combattere contro un avversario che farà la sua partita”, aggiunge. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

L'allenatore del Milan, Stefano, apre così la conferenza stampa in vista della gara di domani col Cagliari, che potrebbe sancire la qualificazione dei rossoneri alla prossima Champions League ...Così l'allenatore del Milan, Stefano, in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo col Cagliari.Zlatan Ibrahimovic non disputerà gli Europei con la Svezia. La terapia conservativa al ginocchio non consentirà al milanista di giocare ...Milano, 15 mag. – (Adnkronos) – L’Europa è la casa del Milan, “Sì, il fatto che manchiamo da tempo fa salire l’attesa e le aspettative, giusto che sia cosi. Siamo in un top club, sappiamo di aver lavo ...