Berlusconi, tutte le sue gaffe (Di sabato 15 maggio 2021) Silvio Berlusconi è famoso in Italia e nel mondo non solo per il suo impegno politico a capo di Forza Italia, ma anche per le sue numerose gaffe. Silvio Berlusconi, le gaffe e le figuracce del Cavaliere su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 15 maggio 2021) Silvioè famoso in Italia e nel mondo non solo per il suo impegno politico a capo di Forza Italia, ma anche per le sue numerose. Silvio, lee le figuracce del Cavaliere su Notizie.it.

Advertising

usaipiero : Se #Berlusconi avrà necessità di un vero ricovero d’urgenza al San Raffaele i primi che dovrà ringraziare saranno i… - aitaka93 : @borghi_claudio Non ti bastano tutte le reti di Berlusconi x la propaganda #15maggio - flpsq : Ma se Berlusconi viene ricoverato ogni volta che c’è un processo nei sui confronti, tutte le volte in cui verrà con… - lucaccini_carla : @SanRaffaeleMI vorrei prenotare tutte le suites del padiglione Diamante dal 18 al 22 ottobre prossimi!! ?? #Berlusconi - AttentoAlTweet : Ma #Silvio lo sa che il suo funerale (tra 99 anni) verrà trasmesso in diretta da Barbara D'Urso? Con interviste in… -