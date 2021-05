Amici 20 | splendida notizia in diretta per Aka7even | non se l’aspettava | colpo di scena

(Di sabato 15 maggio 2021)20,riceve unain: il giovanissimo cantante non seaffatto,di. A distanza di poco più di sette mesi dall’inizio di questa ventesima edizione di, il talent di Maria De Filippi è giunto alle battute d’arresto. Proprio stasera, Sabato 15 Maggio, sta andando in onda la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

AndreSannaPau : Gaia bella de casa! Sei splendida. Bentornata ad Amici ???? #amici #Amici20 - marialves53 : RT @Hakflak: @Rebeka80721106 @BrindusaB1 @Matibo11 @scastaldi9 @Biagio960 @PreziosaGemma @ghegola @PasqualeTotaro @karmendida @CaterinaCate… - Matibo11 : RT @Hakflak: @Rebeka80721106 @BrindusaB1 @Matibo11 @scastaldi9 @Biagio960 @PreziosaGemma @ghegola @PasqualeTotaro @karmendida @CaterinaCate… - SalvatoreCaroni : RT @Hakflak: @Rebeka80721106 @BrindusaB1 @Matibo11 @scastaldi9 @Biagio960 @PreziosaGemma @ghegola @PasqualeTotaro @karmendida @CaterinaCate… - AllMagnasco : RT @Hakflak: @Rebeka80721106 @BrindusaB1 @Matibo11 @scastaldi9 @Biagio960 @PreziosaGemma @ghegola @PasqualeTotaro @karmendida @CaterinaCate… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici splendida

L'anno successivo, i due sbarcano per la prima volta al cinema con il film 'come noi ', che ... Pio D'Antini è infatti sposato con unamoglie di nome Maria Finizio , anche lei foggiana. ...... determinati a raggiungere gli obbiettivi VERGINE: circondati dall'affetto degliBILANCIA: una maggiore leggerezza SAGITTARIO: migliorare le finanze CAPRICORNO: nasce una...Amici 20, Aka7even riceve una splendida notizia in diretta: il giovanissimo cantante non se l'aspettava affatto, colpo di scena.Deddy è uno dei finalisti dell’edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi, dove fin dalla prima puntata ha incantato il pubblico sia con la ...