Wild – Primavera

(Di venerdì 14 maggio 2021) – Foto Lucio Elio Insalata di erbe selvatiche e fiori da Giumaglio, con dashi di tapioca e yuzu, il nostro pesto di avocado e spuma soffice di aglio degli orsi Per il dashi 1l Acqua20cm Alga Kombu Essiccata50g Mirin30g Succo di Yuzu20g Scorza di Yuzu15g Fecola di Patate200 Sfere di Tapioca cotta7g Sale Per il pesto700g Avocado200g Macedonia di carota, sedano, rapanello50g Succo di limone40g Senape in Grani40g Senape in Pasta20g Olio EVO7g Sale Per la spuma di aglio degli orsi500g Latte di Mandorla40g Amido di Mais150g Aglio Orsino Sbollentato5g Sale Per l’insalataPiantaggine CaglinaSileneBuon EnricoFoglie di tiglioErba stellaachillea Per decorarequalche goccia di aceto balsamico 25 anniqualche goccia di purea di lamponi Esecuzione1. Per il dashi, amollare l’alga per una notte, portarla ad 80°C per 10 minuti e togliere dal brodo. Unire il succo, la scorza ed il mirin, ...

