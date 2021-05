WhatsApp introduce il sistema di pagamento tra amici

(Di venerdì 14 maggio 2021)betaildi. Con l’arrivo dell’ultimo update, il 2.21.10.11, l’app di IM apre ad una nuova feature attesa da molti.Logoha da poco rilasciato la versione 2.21.10.11 della beta. Si tratta di un update per i soli beta tester su Android, che possono iscriversi al programma – previa disponibilità di posti – dal Google Play Store. Cosa c’è di nuovo in questo aggiornamento? Su tutte l’introduzione delditra contatti, che permetterà di scambiare denaro cone conoscenti direttamente dall’applicazione di messaggistica. POTREBBE INTERESSARTI –>e i nuovi termini privacy: in Germania blocco di 3 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp introduce

Computer Magazine

l'evento il Presidente del Municipio VI Roberto Romanella. Inoltre verrà presentato il ... Condividi su: FacebookTwitter EmailNel testo sianche l'obbligo, a partire dal 2024, di avere il tappo attaccato alla ... Read More Condividi su:Tweet Telegram Condividi su Tumblr Altro Stampa Pocket Tagged with: ...Un nuovo aggiornamento sta arrivando per gli utenti Telegram: ci saranno novità pazzesche che faranno letteralmente tremare Whatsapp."L'assegno unico familiare universale partirà a luglio, in una forma ponte, solo la parte che riguarda le detrazioni fiscali verrà rimandata a gennaio. Le famiglie devono essere tranquille" dice il mi ...