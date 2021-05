Voglia d’estate, di tuffi, di mare. Se il meteo sarà clemente, da sabato 15 maggio tornare in acqua si può (Di venerdì 14 maggio 2021) Se il tempo assisterà, da domani sabato 15 maggio, piscine e stabilimenti potranno ripartire. Tutti pronti, finalmente, a ritirare fuori lettini e ombrelloni, sperando nella clemenza del meteo. In questa seconda estate probabilmente ancora molto italiana, le prenotazioni fioccano, le persone hanno Voglia di partire e dalla Versilia alla Puglia, gli operatori del turismo guardano con entusiasmo il già tutto esaurito dei registri. Leggi anche › Green pass nazionale e Ue, i turisti tornano in Italia. Draghi: «Prenotate pure le vacanze» › Covid, l’Ue studia il modello per riaprire a vacanze e turismo. Intanto come si viaggia adesso? (Photo by ... Leggi su iodonna (Di venerdì 14 maggio 2021) Se il tempo assisterà, da domani15, piscine e stabilimenti potranno ripartire. Tutti pronti, finalmente, a ritirare fuori lettini e ombrelloni, sperando nella clemenza del. In questa seconda estate probabilmente ancora molto italiana, le prenotazioni fioccano, le persone hannodi partire e dalla Versilia alla Puglia, gli operatori del turismo guardano con entusiasmo il già tutto esaurito dei registri. Leggi anche › Green pass nazionale e Ue, i turisti tornano in Italia. Draghi: «Prenotate pure le vacanze» › Covid, l’Ue studia il modello per riaprire a vacanze e turismo. Intanto come si viaggia adesso? (Photo by ...

Advertising

moonlightsv : Con la musica a palla nelle cuffie ad ascoltare la prima estate, loca e Malibu. ED ECCO LA MIA VOGLIA D'ESTATE CHE AUMENTA - ItalyZeitgeist : Dopo sta storia mi viene voglia di fare un lockdown d'estate. Me myself and I. #amorecriminale - sweetciccia : ho troppa voglia d'estate - RbRaffaella : Sì. E la voglia d'estate?? - d_lightwoodbane : A furia di vedere Kageyama a me è venuta voglia di ritrovarmi con Haru e gli altri in piscina... o forse è quasi gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Voglia d’estate Voglia d'estate, tornano i campi di Azione Cattolica Voce Dei Berici