Roma, 14 mag. (Adnkronos) - Si è svolto il Consiglio nazionale dell'Udc che, all'unanimità, ha rigettato le dimissioni del segretario nazionale Lorenzo Cesa. I consiglieri nazionali, "nel pieno rispetto del lavoro dell'autorità giudiziaria - si legge in una nota del partito centrista - hanno chiesto a Cesa di proseguire nel suo operato di segretario politico ritenendo ciò un atto di amore e generosità verso la comunità dello Scudo crociato. Il Consiglio nazionale, inoltre, ha dato mandato al segretario nazionale - considerato come un elemento di unità e garanzia per tutti gli iscritti - di traghettare il partito, come deciso nel novembre del 2020, verso il Congresso nazionale".

Ultime Notizie dalla rete : **Udc Consiglio Giovedì 13 Maggio 2021 - 326ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta Balboni, Iannone (FdI), Rampi, Comincini (PD), Paragone (Misto), Paola Binetti, Pagano (FIBP - UDC),... 4.200, 6.200, 7.5 (testo 2), 7.0.1000 che introduce disposizioni per le elezioni del consiglio ...

La Commissione Pari Opportunità esce dal limbo, congelata la legge per le componenti 'mamme e disabili' ... Prisco per FdI, Battistoni per Forza Italia e Saccone per l'Udc - si sono incontrati nei giorni ...minori (come quelle dei revisori dei conti di diversi enti che a breve approderanno in Consiglio ...

**Udc: Consiglio nazionale rigetta dimissioni Cesa**

Fuori strada la giunta Solinas Spiaggiata come una balena, la maggioranza in Regione si è arenata in una guerra di trincea. Un tutti contro tutti che inizia a non restare più dentro le stanze del Palazzo. Le scazzottate e gli spint ...

