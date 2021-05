Tv: Coletta (Rai1), 'nostra programmazione estiva vivace e nel segno della ripartenza' (2) (Di venerdì 14 maggio 2021) (Adnkronos) - “Dopo tantissimi anni – annuncia Coletta – torna alle 14 ‘Il pranzo è servito', condotto da Flavio Insinna, un uomo dalla doppia anima, sia allegro che profondo, oltre che colto. Tenteremo una versione 2021 del programma si Corrado, inserendo tematiche attuali ma trattandole con semplicità, in modo che gli argomenti siano alla portata di tutti. Una proposta arrivata direttamente da Flavio, che mi ha convinto che la sua conduzione potesse essere la scelta giusta. Tranne il ‘Pranzo è servito' tutte le produzioni sono interne”, precisa il direttore di Rai1. “Un pomeriggio – racconta Insinna - io e Marina Donato (moglie di Corrado e proprietaria dei diritti del format) ci siamo decisi di andare a chiedere alla direzione di Rai1, dopo che 10 anni prima ne avevamo già parlato, se potevamo fare ‘Il pranzo è servito': è stata una ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) (Adnkronos) - “Dopo tantissimi anni – annuncia– torna alle 14 ‘Il pranzo è servito', condotto da Flavio Insinna, un uomo dalla doppia anima, sia allegro che profondo, oltre che colto. Tenteremo una versione 2021 del programma si Corrado, inserendo tematiche attuali ma trattandole con semplicità, in modo che gli argomenti siano alla portata di tutti. Una proposta arrivata direttamente da Flavio, che mi ha convinto che la sua conduzione potesse essere la scelta giusta. Tranne il ‘Pranzo è servito' tutte le produzioni sono interne”, precisa il direttore di. “Un pomeriggio – racconta Insinna - io e Marina Donato (moglie di Corrado e proprietaria dei diritti del format) ci siamo decisi di andare a chiedere alla direzione di, dopo che 10 anni prima ne avevamo già parlato, se potevamo fare ‘Il pranzo è servito': è stata una ...

Advertising

sparkleluxury : Firma la petizione! - marcoassante199 : RT @bubinoblog: Restyling alla scenografia e ad alcuni giochi di #ReazioneaCatena. Lo annuncia il direttore di #Rai1 Coletta. Confermatissi… - robertopontillo : RT @borraccino_: Coletta, direttore di Rai1: ''Non abbiamo preso in considerazione nessun'altro per #IlPranzoèServito. Proposta arrivata di… - borraccino_ : Coletta, direttore di Rai1: ''Non abbiamo preso in considerazione nessun'altro per #IlPranzoèServito. Proposta arri… - CrescenzoFilo : RT @bubinoblog: Restyling alla scenografia e ad alcuni giochi di #ReazioneaCatena. Lo annuncia il direttore di #Rai1 Coletta. Confermatissi… -