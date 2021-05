Tommaso Zorzi: Il Punto Z Chiude i Battenti! (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Punto Z, rubrica condotta da Tommaso Zorzi, opinionista dell’ultima edizione dell’isola dei famosi Chiude i Battenti! Il programma del giovane influencer verrà definitivamente soppresso! Cosa è accaduto? Ecco tutti i dettagli! E’ giunta al capolinea il Punto Z, il late show condotto da Tommaso Zorzi, opinionista dell’ultima edizione dell’isola dei famosi. Il programma con al timone il giovane influencer torinese, non ha riscosso il successo sperato. Arriva attraverso un comunicato stampa ufficiale, l’annuncio della soppressione della rubrica “Zorziana”. Non sembra aver attirato l’attenzione dei telespettatori lo show affidato al vincitore del Grande Fratello Vip che ha dato tutto il suo meglio in un format che mixa talk show, ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 14 maggio 2021) IlZ, rubrica condotta da, opinionista dell’ultima edizione dell’isola dei famosiIl programma del giovane influencer verrà definitivamente soppresso! Cosa è accaduto? Ecco tutti i dettagli! E’ giunta al capolinea ilZ, il late show condotto da, opinionista dell’ultima edizione dell’isola dei famosi. Il programma con al timone il giovane influencer torinese, non ha riscosso il successo sperato. Arriva attraverso un comunicato stampa ufficiale, l’annuncio della soppressione della rubrica “ana”. Non sembra aver attirato l’attenzione dei telespettatori lo show affidato al vincitore del Grande Fratello Vip che ha dato tutto il suo meglio in un format che mixa talk show, ...

Advertising

QuiMediaset_it : Con la puntata di oggi si conclude la finestra di un mese di lancio televisivo su #Italia1 de #ilpuntozeta condotto… - IsolaDeiFamosi : Spoilerissimo su #IlPuntoZ di stasera... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? - MediasetPlay : Spoilerissimo su #IlPuntoZ di domani... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? - Visionando4 : RT @StevenT_Who: Sei stato fantastico, davvero. Come si dice 'Si chiude una porta (porticina, ndr) e si apre un portone' Noi ti seguiremo c… - ilaria_kiki : RT @isabenanti: Praticamente mia figlia Caterina (4 anni e mezzo) è innamorata di Aka7even e gira per casa ballando Loca, mentre mia figlia… -