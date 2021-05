Testo e traduzione di We Are The People di Martin Garrix con Bono e The Edge: gli U2 cantano per Euro2020 (Di venerdì 14 maggio 2021) We Are The People di Martin Garrix con Bono e The Edge è l’inno ufficiale dei campionati UEFA Euro2020, la gara rimandata all’estate 2021 ma anche nel brand ha mantenuto la data originaria. Il singolo vede la collaborazione tra il chitarrista e il frontman degli U2 e il DJ olandese di fama mondiale. We Are The People di Martin Garrix con Bono e The Edge Il brano si presenta come una classica canzone nello stile degli U2: celebrativa come Pride (In The Name Of Love), positiva come Beautiful Day ed energica come Elevation. Si apre, inevitabilmente, con il muting frenetico di The Edge per poi continuare con una cassa continua che diventa il battito di un cuore che non ha mai smesso ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) We Are Thedicone Theè l’inno ufficiale dei campionati UEFA, la gara rimandata all’estate 2021 ma anche nel brand ha mantenuto la data originaria. Il singolo vede la collaborazione tra il chitarrista e il frontman degli U2 e il DJ olandese di fama mondiale. We Are Thedicone TheIl brano si presenta come una classica canzone nello stile degli U2: celebrativa come Pride (In The Name Of Love), positiva come Beautiful Day ed energica come Elevation. Si apre, inevitabilmente, con il muting frenetico di Theper poi continuare con una cassa continua che diventa il battito di un cuore che non ha mai smesso ...

