Terzino sinistro, piace anche Pedraza del Villarreal oltre a Nuno Tavares

Cristiano Giuntoli monitora continuamente nomi nuovi per rinforzare la rosa azzurra. A tenere banco è ancora una volta la questione Terzino sinistro. Sin dall'infortunio di Ghoulam il solo Mario Rui è stato deputato a giocare sull'out mancino, rimpiazzato da Hysaj o Di Lorenzo per rifiatare. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Giuntoli segue a tal proposito Alfonso Pedraza, Terzino sinistro del Villarreal. L'operazione di scouting ha avuto relazioni positive. Perciò Giuntoli monitora il laterale spagnolo insieme a Nuno Tavares, gioiellino del Benfica.

