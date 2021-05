Tacconi | «Juve-Inter? Speriamo che qualche santo dia una mano ai bianconeri»

(Di venerdì 14 maggio 2021) Stefanodice la sua suntus-: ecco le dichiarazioni dell’ex portiere bianconero che appare sfiduciato Stefanodice la sua suntus-. Le sue parole su La Gazzetta dello Sport. «chedia unaai, altrimenti Champions addio. Un dispetto di Conte? Non ci sono dubbi, vorrà confermare la supremazia e togliersisassolino dalle scarpe. Laha fatto troppi errori in stagione, ha perso troppi punti in maniera incredibile. Senza qualificazione salutare Ronaldo è l’unica via». L'articolo proviene da Calcio News 24.

'Come finisce- Inter? Speriamo che qualche santo dia una mano ai bianconeri…'. Per Stefano, portiere della Juventus dall'83 al '92, la corsa alla Champions League degli uomini di Pirlo è una ...Trent'anni fa, il 21 maggio 1991, laCaserta portava per la prima volta al Sud lo scudetto del ... Uscendo dall'Italia, Yuri Pietrocommenta la stagione di due azzurri, Alessandro Gentile e ...Tacconi: "Juventus, speriamo in qualche santo altrimenti addio Ronaldo e la Champions" queste le parole dell'ex estremo difensore juventino.Le parole ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport dell'ex portiere della Juventus Tacconi alla vigilia della gara Juve-Inter ...