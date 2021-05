SKY – Ounas valutato 15 milioni | tutto dipenderà dal prossimo allenatore

(Di venerdì 14 maggio 2021) Adama fine stagione ritornerà a Napoli, causa fine prestito. Dopo un inizio di campionato tutt’altro che incoraggiante con il Cagliari, il fantasista si è messo in mostra con il Crotone. Ottime prestazioni, belle giocate, con anche quattro gol all’attivo. Il bottino non è assolutamente male. Questo è quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di mercato, sul proprio sito ufficiale. La società azzurra valuta il cartellino ditra i dieci ed i quindicidi euro.dal, che dovrà decidere se dare fiducia al franco algerino.

CALCIOMERCATO NAPOLI - Il sito ufficiale di Gianluca Di Marzio scrive sul futuro di Adam, attualmente al Crotone ma di proprietà del Napoli: 'A Crotone ha mostrato tutte le sue qualità e adesso il Napoli se lo riporta alla base. Valuterà il da farsi. Per lui chiede 10/15 milioni ma ...Commenta per primo Serse Cosmi, allenatore del Crotone, è intervenuto ai microfoni diSport al termine del match contro il Verona: 'Sono molto soddisfatto, la squadra da subito ha ...Messias e?...Adam Ounas a fine stagione ritornerà a Napoli, causa fine prestito. Dopo un inizio di campionato tutt'altro che incoraggiante con il Cagliari, il ...Adam Ounas è riuscito ad esprimere il suo talento e potenziale a Crotone come non era riuscito a fare né a Napoli né a Cagliari.