Riepilogo settimanale | Musk e i problemi energetici di Bitcoin

(Di venerdì 14 maggio 2021) Questa settimana si è assistito ad una correzione per il mercato delle criptovalute, in quanto il CEO di Tesla ha espresso preoccupazioni ecologiche Tesla non accetterà più BTC La casa automobilistica di veicoli elettrici Tesla, ha rivelato, all’inizio di questa settimana, che non accetterà piùcome forma di pagamento per le sue automobili. Il CEO di Tesla, Elon, ha affermato che la decisione è dovuta a preoccupazioni ambientali, sostenendo che il mining diconsuma molta energia, e questo influisce sull’ambiente.ha aggiunto che Tesla comincerà a considerare altre criptovalute, capaci di un minor consumo di energia rispetto a. Ciò ha portato a colloqui diffusi sulla criptovaluta che sostituiràtra le opzioni di pagamento di Tesla. Diversi ...