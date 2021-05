Propaganda Live senza Rula Jebreal: rifiuta l’invito perchè unica donna nel programma (Di sabato 15 maggio 2021) Rula Jebreal ha rifiutato l’invito a Propaganda Live perché unica donna presente. Eppure la trasmissione è da sempre attenta al politicamente corretto. Diego Bianchi apre Propaganda Live soffermandosi sul ‘caso Rula Jebreal‘. La giornalista avrebbe dovuto partecipare per discutere la crisi israelo-palestinese, ma ha rinunciato dopo aver visto che il suo nome – in un tweet del programma – era inserito in una lista comprendente altri 7 ospiti di sesso maschile, senza altre donne invitate. “Siamo diventati noi la notizia e questo ci sorprende. Avevamo deciso di raccontare quelli che sta succedendo tra Israele e Palestina con un’ospite, ... Leggi su ck12 (Di sabato 15 maggio 2021)hatoperchépresente. Eppure la trasmissione è da sempre attenta al politicamente corretto. Diego Bianchi apresoffermandosi sul ‘caso‘. La giornalista avrebbe dovuto partecipare per discutere la crisi israelo-palestinese, ma ha rinunciato dopo aver visto che il suo nome – in un tweet del– era inserito in una lista comprendente altri 7 ospiti di sesso maschile,altre donne invitate. “Siamo diventati noi la notizia e questo ci sorprende. Avevamo deciso di raccontare quelli che sta succedendo tra Israele e Palestina con un’ospite, ...

