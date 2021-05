Playout Serie C | parte il torneo salvezza | il programma

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 14 maggio 2021) Forche caudine o, più semplicemente, ultima occasione per mantenere la categoria. È tutto pronto per i playoff diC che si disputeranno in questa stagione sportiva di Lega Pro. Partite importanti che determineranno lae la discesa inD delle società coinvolte in questa ruolette russa di fine stagione. Ecco tutto ilC: ilgirone per girone Tutto pronto per ilche decreterà diverse retrocessioni inD. La Lega Pro è suddivisa in tre gironi (A, B e C) che si comportano esattamente come tre campionati contraddistinti. Soltanto in fase di playoff, infatti, le compagini dei vari raggruppamenti si sfidano per laB. Dopo aver eletto le tre ...