Paratici via dalla Juventus? Agnelli ha un nuovo obiettivo (Di venerdì 14 maggio 2021) Fabio Paratici via dalla Juventus? Il sostituto potrebbe essere Luis Campos, ma c’è da battere la concorrenza di due club inglesi. L’anno che verrà, per la Juventus, sarà quello della rinascita. Il club bianconero, dopo gli scarsi risultati raggiunti nel campionato ancora in corso, è chiamato a riscattarsi. Ci sarà Andrea Pirlo sulla panchina dell’Allianz Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 14 maggio 2021) Fabiovia? Il sostituto potrebbe essere Luis Campos, ma c’è da battere la concorrenza di due club inglesi. L’anno che verrà, per la, sarà quello della rinascita. Il club bianconero, dopo gli scarsi risultati raggiunti nel campionato ancora in corso, è chiamato a riscattarsi. Ci sarà Andrea Pirlo sulla panchina dell’Allianz Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

rajonee09 : @E1LEX84 @1987_Lorenza Il problema di Paratici è stato dover trovare soldi senza vendere i big perchè qualcuno rinn… - marioalbanese1 : @Mirko799 Io su paratici come DS ci penserei due volte a mandarlo via. La sua dimensione è quella, invece ha avuto… - marioalbanese1 : @giampdisan @Marco_viscomi Ma infatti paratici non deve andare via, deve tornare a fare il suo lavoro di DS. Sono 3… - marioalbanese1 : RT @giampdisan: @Marco_viscomi Pure Paratici lo è. Sui calciatori giovani sbaglia molto ma molto di rado. A noi serve un DS non un talent s… - MGBasolu : RT @giampdisan: @Marco_viscomi Pure Paratici lo è. Sui calciatori giovani sbaglia molto ma molto di rado. A noi serve un DS non un talent s… -