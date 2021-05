Omofobia | Letta | ' ddl Zan punto più avanzato | va approvato' **

(Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Io contrasto e contrasterò sempre la logica perversa del 'sì ma' c'è altro. Non è così. Noi siamo il partito che deve creare la connessione tra crescita economica e diritti. Ringrazio tutti i senatori e le senatrici intervenute. E' stato il primo fatto al Senato, non sarà certo l'ultimo. Noi siamo per approvazione ddl Zan, è il migliordi avanzamento nelle condizione date". Lo dice Enricoalla Direzione Pd.

Advertising

Raffael14504018 : @LaBombetta76 @stomacoinfuga @77naples @molumbe ne parli con loro.... - Raffael14504018 : @ProVitaFamiglia @pbecchi anche tra i sinistri.....SOLLEVANO PROBLEMI AL DDL ZAN... - AmbrettaM : @Agenzia_Italia Ci penserà letta con lo.ius soli e le sanatorie generali a sistemare lampedusa con la legge ddlz z… - Raffael14504018 : @77naples @molumbe Perche fara' DANNI.... - angheran70 : RT @Avvenire_Nei: Omofobia. Letta: sì al ddl Zan 'così com'è'. Fibrillazioni con i senatori del Pd -

Ultime Notizie dalla rete : **Omofobia Letta

Metro

... alle 18.45, quello di Alessandro Zan, relatore del ddl contro l'. Concluderà i lavori di ... di Elly Schlein, di Mattia Santori e di Enricoe Giuseppe Conte, che precederanno le ...Dà atto adi aver consentito la discussione sul merito di un provvedimento che ha aperto una ...contro le donne non sono generate dall'odio del "diverso" come nel caso dell'e della ...Nell'intervista a "La Verità" il costituzionalista Michele Ainis spiega perché il Ddl Zan è una legge che non serve, con limiti e ripetizioni ...Bufera sull'assessore alla cultura di Scafati Alessandro Arpaia, il politico ha condiviso una vignetta che ritrae un bambino adottato da una coppia omosessuale, in occasione della festa ...