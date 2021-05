Napoli | medico aggredito violentemente con calci e pugni finisce al pronto soccorso 

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Nuova aggressione aper i sanitari del 118 denunciata sulla pagina Facebook ‘Nessuno tocchi Ippocrate’. “Nelle prime ore di oggi pomeriggio la postazione del Chiatamone viene allertata per ‘perdita di coscienza’ Codice Rosso alle spalle del corso Vittorio Emanuele a. “Da subito – si legge nel post – , prima di partire, ildi postazione chiede l’ausilio delle forze dell’ordine alla Centrale operativa, in quanto, stesso gli operatori erano in apprensione per tale evento. In pochi minuti l’ambulanza è sul posto, ad attenderli due energumeni su uno scooter che li guidano direttamente nella bocca del leone, ovvero un gruppo di astanti (teniamo a specificare non appartenenti alla famiglia della paziente) che non appena l’equipaggio scende dal mezzo iniziano a colpirli ferocemente con ...