(Di venerdì 14 maggio 2021) Lenovo insieme acelebra la vittoria dello Scudetto di FC Internazionale Milano scegliendo il più iconico fra i suoi smartphone, il pieghevole5G. Con un’edizione limitata totalmente personalizzata e prodotta in 2021 pezzi numerati,desidera rendere onoree a questo importante traguardo che, per la 19ª volta, vede i nerazzurri Campioni L'articolo

#Marketing #Notizie Motorola dedica all'Inter campione d'Italia una limited edition di razr 5G: Lenovo insieme a Mo…

Gli smartphone della serie moto g, e del produttore in generale, riescono sempre a distinguersi in qualche modo, grazie soprattutto all'attenzione che dedica ai suoi device.