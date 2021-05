MotoGP Francia | Quartararo preoccupato | ' Sul bagnato faccio fatica'

(Di venerdì 14 maggio 2021) Fabioe la pioggia , un binomio che per adesso non va . Il francese del Team Yamaha è stato fortunato che nel secondo turno di prove libere l'asfalto sia stato asciutto e questo gli ha ...

Advertising

SkySportMotoGP : ???? Un-deux francese a Le Mans (?? #FP2) ?? Quante scivolate in curva 3! E ci sono anche #VR46 e #MM93 in top-10 Il re… - SkySportMotoGP : ?? Miller rischia e fa il tempo con le slick (?? #FP1) ? Tutte le Yamaha fuori dalla top-10 Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : Condizioni insidiose a Le Mans: tutti gli aggiornamenti dalle libere del #FrenchGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP… - SkySportMotoGP : MotoGP, A. Espargaró furioso a Le Mans: doppia caduta nelle Libere 2. VIDEO #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #FrenchGP - FormulaPassion : #MotoGP: l'analisi di Luca #Marini al termine del venerdì del #FrenchGP -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Francia

Valentino Rossi ha chiuso nono la seconda sessione di prove libere del GP di, sempre una buona notizia rivedere il Dottore tra i primi 10. Il pesarese ha confermato che si è trattato di una buona giornata ed è apparso soddisfatto del lavoro svolto e del funzionamento ...Guarda il GP dilive su DAZN. Attiva Ora Di Giannantonio in Q2, Montella ko Accede alla Q2 (... Calendario2021: fuori la Finlandia, raddoppia l'AustriaIl pilota italiano del team Sky VR46 ha commentato il venerdì di prove libere di Le Mans, condizionato da un meteo avverso ...Nel venerdì del Gran Premio di Francia di MotoGP arrivano le prime indicazioni per il weekend. Valentino in ripresa.