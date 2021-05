LIVE – Venezia-Dinamo Sassari 80-78, gara-2 Playoff Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di venerdì 14 maggio 2021) Umana Reyer Venezia e Banco di Sardegna Sassari si sfidano all’indomani del primo atto della Serie Playoff dei quarti di finale di Serie A1 2020/2021. Dopo aver vinto di un solo punto Venezia punta a portarsi sul 2-0 nel confronto contro i sardi che si sono però confermati un avversario ostico. Venerdì 14 maggio alle ore 18.00 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface in tempo reale. RISULTATI Playoff PROGRAMMA Playoff AGGIORNA LA DIRETTA Venezia-Dinamo Sassari 80-78 40? Burnell da tre, 80-78! C’è ancora vita per la Dinamo. 38? Due liberi a segno per Chappell, 75-74. 37? Ribalta tutto Venezia, punti in fila ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 maggio 2021) Umana Reyere Banco di Sardegnasi sfidano all’indomani del primo atto delladei quarti di finale diA1. Dopo aver vinto di un solo puntopunta a portarsi sul 2-0 nel confronto contro i sardi che si sono però confermati un avversario ostico. Venerdì 14 maggio alle ore 18.00 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface in tempo reale. RISULTATIPROGRAMMAAGGIORNA LA80-78 40? Burnell da tre, 80-78! C’è ancora vita per la. 38? Due liberi a segno per Chappell, 75-74. 37? Ribalta tutto, punti in fila ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Venezia-Dinamo Sassari 47-52 Serie A basket in DIRETTA: sardi in crisi Reyer di nuovo in partita - #Venezia-D… - comunevenezia : #Commercio | #Chiusura Il Comune chiude un negozio di vendita alimentari a San Polo. Utilizzava apparecchi autom… - zazoomblog : LIVE – Venezia-Dinamo Sassari 37-47 gara-2 Playoff Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Venezia-Dinamo… - AndreaZanella20 : RT @LuigiBrugnaro: ?? Approvati i lavori di manutenzione straordinaria nelle scuole della Terraferma. ???? Un milione di € per interventi in… - TavoliVenezia : RT @LuigiBrugnaro: ?? Approvati i lavori di manutenzione straordinaria nelle scuole della Terraferma. ???? Un milione di € per interventi in… -