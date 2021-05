LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia inseguono Laugher dopo tre tuffi (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.11: Si chiude la terza rotazione con Jack Laugher in testa, ma appena dietro di lui ci sono Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia. 13.06: Jack Laugher prosegue la sua gara senza errori (76.50 il terzo tuffo) e si porta al comando con 235.15 di punteggio totale. 13.00: Sbaglia anche Kuznetsov! I russi sono dietro gli azzurri. 12.57: ERRORE DI SHLEIKHER! Fioccano i 4 per il russo che ottiene solo 45 punti con il rovesciato. 12.56: Continua a deludere in maniera clamorosa l’ucraino Oleg Kolodiy. Qualificazioe alla finale a fortissimo rischio. 12.53: Terzo tuffo per Giovanni Tocci. Doppio e mezzo avanti con due avvitamenti da 76.50 per il calabrese con 216.85. 12.50: Un buon quadruplo e mezzo avanti per Lorenzo ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.11: Si chiude la terza rotazione con Jackin testa, ma appena dietro di lui ci sono Giovannie Lorenzo. 13.06: Jackprosegue la sua gara senza errori (76.50 il terzo tuffo) e si porta al comando con 235.15 di punteggio totale. 13.00: Sbaglia anche Kuznetsov! I russi sono dietro gli azzurri. 12.57: ERRORE DI SHLEIKHER! Fioccano i 4 per il russo che ottiene solo 45 punti con il rovesciato. 12.56: Continua a deludere in maniera clamorosa l’ucraino Oleg Kolodiy. Qualificazioe alla finale a fortissimo rischio. 12.53: Terzo tuffo per Giovanni. Doppio e mezzo avanti con due avvitamenti da 76.50 per il calabrese con 216.85. 12.50: Un buon quadruplo e mezzo avanti per Lorenzo ...

