LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Marsaglia e Tocci a caccia della finale dai 3 metri (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.55: Tra poco comincia la gara. Il primo sarà proprio Lorenzo Marsaglia. 11.52: I sei Tuffi di Giovanni Tocci Doppio e mezzo ritornato carpiato Triplo e mezzo avanti carpiato Doppio e mezzo avanti con due avvitamenti Doppio e mezzo indietro carpiato Doppio e mezzo rovesciato carpiato Triplo e mezzo ritornato raggruppato 11.48: I sei Tuffi di Lorenzo Marsaglia Triplo e mezzo ritornato raggruppato Triplo e mezzo avanti carpiato Quadruplo e mezzo avanti raggruppato Doppio e mezzo indietro carpiato Triplo e mezzo rovesciato raggruppato Doppio e mezzo avanti con due avvitamenti 11.44: Una maratona con ben 34 atleti e sei Tuffi per ognuno. Marsaglia sarà il primo, mentre Tocci il ...

