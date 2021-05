Le cose che non sai sulla seconda stagione di Emily in Paris che ti sorprenderà (Di venerdì 14 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Emily in Paris è una delle serie televisive più viste sul catalogo Netflix. Ma molti fan dello spettacolo non sanno alcune novità che riguardano lo show. Vediamo di cosa si tratta. Non appena il gigante dello streaming Netflix lo ha rilasciato sulla sua piattaforma, Emily in Paris si è conquistata la top ten di moltissimi Leggi su youmovies (Di venerdì 14 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.inè una delle serie televisive più viste sul catalogo Netflix. Ma molti fan dello spettacolo non sanno alcune novità che riguardano lo show. Vediamo di cosa si tratta. Non appena il gigante dello streaming Netflix lo ha rilasciatosua piattaforma,insi è conquistata la top ten di moltissimi

Advertising

Pontifex_it : La solennità dell’#Ascensione orienta il nostro sguardo verso l’alto, oltre le cose terrene. Allo stesso tempo, ci… - borghi_claudio : In questo momento in discussione al Senato il decreto Aprile, quello che, insieme a molte altre cose, include il di… - meb : Con @ValoreD per la parità di genere nella partecipazione ad eventi pubblici. È anche grazie a queste scelte, che s… - zegzegan : ma che cazzo di ricompensa hanno vinto tutti, non è giusto che mangiano cose sostanziose solo alcuni di loro #isola - Stefycr7 : RT @dobrevsunicorns: Non Pedro e Gloria che parleranno di convivenza da marzo, avranno pianificato cose che neanche immaginiamo per il futu… -