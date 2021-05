Johnny Depp, Alice Cooper lo difende: "È l'essere umano più innocuo che conosca" (Di venerdì 14 maggio 2021) Alice Cooper si è schierato in difesa di Johnny Depp, con cui suona negli Hollywood Vampires, definendolo 'l'essere umano più innocuo che abbia mai conosciuto'. Alice Cooper si è schierato dalla parte di Johnny Depp, con cui suona nella band Hollywood Vampires, difendendolo dalle accuse di violenza mosse contro di lui dalla sua ex moglie Amber Heard. Negli ultimi anni, da quando cioè si è concluso il suo matrimonio con Amber Heard, Johnny Depp ha dovuto fare i conti con una serie di accuse di violenza da parte della donna che hanno danneggiato la sua immagine pubblica, facendo naufragare diversi progetti professionali dell'attore. Alle star che si sono ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 maggio 2021)si è schierato in difesa di, con cui suona negli Hollywood Vampires, definendolo 'l'piùche abbia mai conosciuto'.si è schierato dalla parte di, con cui suona nella band Hollywood Vampires,ndolo dalle accuse di violenza mosse contro di lui dalla sua ex moglie Amber Heard. Negli ultimi anni, da quando cioè si è concluso il suo matrimonio con Amber Heard,ha dovuto fare i conti con una serie di accuse di violenza da parte della donna che hanno danneggiato la sua immagine pubblica, facendo naufragare diversi progetti professionali dell'attore. Alle star che si sono ...

Advertising

gvllesbae : RT @proteggimiric: triste pensando al fatto che non vedremo mai più johnny depp nel ruolo grindelwald - j16112016 : RT @hedaxhela: ciaoo voglio seguire più moots che amano: MCU the vampire diaries johnny depp once upon a time grey’s anatomy friends s… - rasheelja : RT @xdiordepp: Amber Heard é attualmente indagata da FBI, LAPD e governo Australiano per falsa testimonianza e falsificazione di prove e do… - rasheelja : RT @xdiordepp: ultime novità sul caso Johnny Depp: Amber Heard é attualmente indagata da FBI, Polizia di Los Angeles e governo Australiano… - Laviniaxstyles : RT @proteggimiric: triste pensando al fatto che non vedremo mai più johnny depp nel ruolo grindelwald -