Ipotesi di candidatura a sindaco di Milano per Sallusti che per ora va a "Libero" con Feltri e Senaldi (Di venerdì 14 maggio 2021) Direttore a "Libero" o candidato sindaco a Milano? Per il momento Alessandro Sallusti, dopo avere ufficializzato le dimissioni da direttore del "Giornale", raggiunge Vittorio Feltri nel quotidiano degli Angelucci, uno direttore editoriale, l'altro direttore responsabile, con Pietro Senaldi, che dirigeva fino ad ora il quotidiano, a fare il condirettore. Lo stesso Senaldi, contattato dall'Adnkronos, ha confermato l'indiscrezione: "Si tratta di un'operazione concordata da tempo che dimostra la volontà di investire sulla testata, che si sta allargando su piu fronti multimediali. Sono contento di tornare a lavorare con Sallusti che mi riportò a Libero proprio dal Giornale e ringrazio l'editore per la voglia di continuare a scommettere su ..."

