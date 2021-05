I tabloid tornano a parlare di Malattia X e avvertono | “Abbiamo bisogno di maggiore ventilazione”

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 14 maggio 2021) Sembra che in Inghilterra dopo la pandemia da Covid-19 possa esserci la possibilità concreta che un nuovo virus, denominato comeX dall’OMS, possa arrivare e mietere vittime in maniera ancora più terribile. Come riportato dal Mirror, la professoressa Lidia Morawska della Queensland University of Technology ha avvertito che potrebbe esserci unaancora più devastante del Covid se i politici non si preparano ad agire in tempo. Leggi anche -> Una “X” capace di uccidere 75 milioni di persone. Gli scienziati: “Sarà molto peggio del Covid-19” Questa, denominata come si dicevaX, sarebbe causata da insetti sconosciuti che potrebbero infettare l’uomo, quindi si potrebbe supporre che ogni cinque anni potrebbe esserci l’arrivo di una nuova pandemia, ...