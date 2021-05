Guilty Gear Strive: data di uscita dello story trailer svelata da ArcSystem Works – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 14 maggio 2021) Guilty Gear Strive riceverà presto uno story trailer: ecco la data di uscita del filmato, svelata da ArcSystem Works.. Arc System Works ha annunciato la data di uscita del nuovo story trailer dedicato a Guilty Gear Strive, il suo atteso picchiaduro in arrivo su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. Il filmato sarà reso disponibile fra non molto, precisamente il 16 maggio 2021 alle 17:10, ora italiana. La storia del nuovo capitolo dovrebbe portare a termine la narrazione della saga che procede da 20 anni. La trama vedrà Asuka R. Kreutz aka That Man consegnarsi alle autorità: Sol, suo ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 14 maggio 2021)riceverà presto uno: ecco ladidel filmato,da.. Arc Systemha annunciato ladidel nuovodedicato a, il suo atteso picchiaduro in arrivo su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. Il filmato sarà reso disponibile fra non molto, precisamente il 16 maggio 2021 alle 17:10, ora italiana. La storia del nuovo capitolo dovrebbe portare a termine la narrazione della saga che procede da 20 anni. La trama vedrà Asuka R. Kreutz aka That Man consegnarsi alle autorità: Sol, suo ...

Ultime Notizie dalla rete : Guilty Gear Guilty Gear Strive: ecco quando arriverà lo Story Trailer Arc System Works ha recentemente dato la possibilità ai giocatori PlayStation 4 e PlayStation 5 di accedere alla seconda open beta di Guilty Gear Strive , titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi per la giornata dell' 11 Giugno 2021 su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. Nel mentre i giocatori stanno sperimentando il picchiaduro ...

Guilty Gear Strive: pubblicata la videoguida per I - No Non manca molto all'uscita dell'atteso picchiaduro di Arc System Works, Guilty Gear Strive, e con la seconda open beta che apre le porte a tutti i giocatori a partire da oggi, questi potranno metter le mani su un folto roster, cui appartiene anche la Strega Rossa I - No . ...

Guilty Gear Strive, nuovo video Starter Guide dedicato ad I-No GamingTalker Guilty Gear Strive, nuovo video Starter Guide dedicato ad I-No Pubblicato lo Starter Guide di I-No, uno dei personaggi di Guilty Gear Strive. Dopo il filmato dedicato ad Anji Mito , Arc System Works ha pubblicato un video della serie Starter Guide per I-No, l’ult ...

GUILTY GEAR STRIVE: la nuova Starter Guide è dedicata a I-No ARC SYSTEM WORKS torna con un nuovo video Starter Guide dedicato ai personaggi dI GUILTY GEAR -STRIVE-. Questa volta è il turno di I-No.

