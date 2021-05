Diritti Tv Serie A, assegnato a Sky il pacchetto 2 con tre partite a weekend (Di venerdì 14 maggio 2021) La Serie A ha assegnato il pacchetto 2 dei Diritti tv del prossimo triennio del massimo campionato a Sky. Sedici voti a favore della pay tv di Murdoch, si sono astenute Napoli e Lazio così come Crotone e Parma ma in quanto già retrocesse. Dunque Sky potrà trasmettere ogni weekend tre partite in co-esclusiva con Dazn, che le manderà in onda tutte e dieci. Si tratta della sfida del sabato sera, della domenica a pranzo e una della domenica alle 15. Intanto però si attende il verdetto sul ricorso di Sky per l’assegnazione, da parte della Lega, dei Diritti a Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 maggio 2021) LaA hail2 deitv del prossimo triennio del massimo campionato a Sky. Sedici voti a favore della pay tv di Murdoch, si sono astenute Napoli e Lazio così come Crotone e Parma ma in quanto già retrocesse. Dunque Sky potrà trasmettere ognitrein co-esclusiva con Dazn, che le manderà in onda tutte e dieci. Si tratta della sfida del sabato sera, della domenica a pranzo e una della domenica alle 15. Intanto però si attende il verdetto sul ricorso di Sky per l’assegnazione, da parte della Lega, deia Dazn. SportFace.

