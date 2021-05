Covid: Cdc, 'stop a mascherina e distanze, vita normale per i vaccinati' (Di venerdì 14 maggio 2021) Washington, 14 mag. (Adnkronos Salute) - "La scienza è chiara: se siete completamente vaccinati, siete protetti e potete cominciare a fare le cose che avevate smesso di fare a causa della pandemia". Lo hanno annunciato ieri sera i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) americani, spiegando che a 2 settimane dalla seconda dose del vaccino anti-Covid non si ha più bisogno di indossare la mascherina né di osservare il distanziamento sociale. Ovviamente, precisano le nuove linee guida dell'agenzia federale, anche i vaccinati dovranno continuare a utilizzare le mascherine dove è prescritto da leggi e regolamenti, come sui mezzi di trasporto, negli ospedali e in altre istituzioni. Durante un briefing alla Casa Bianca, la direttrice dei Cdc, Rochelle Walensky, ha sottolineato come questo sia "un momento ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Washington, 14 mag. (Adnkronos Salute) - "La scienza è chiara: se siete completamente, siete protetti e potete cominciare a fare le cose che avevate smesso di fare a causa della pandemia". Lo hanno annunciato ieri sera i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) americani, spiegando che a 2 settimane dalla seconda dose del vaccino anti-non si ha più bisogno di indossare lané di osservare il distanziamento sociale. Ovviamente, precisano le nuove linee guida dell'agenzia federale, anche idovranno continuare a utilizzare le mascherine dove è prescritto da leggi e regolamenti, come sui mezzi di trasporto, negli ospedali e in altre istituzioni. Durante un briefing alla Casa Bianca, la direttrice dei Cdc, Rochelle Walensky, ha sottolineato come questo sia "un momento ...

Advertising

riotta : Il sito ufficiale Usa @CDCgov raccomanda tre settimane di distanza tra la prima e la seconda dose del vaccino… - armando_savini : @valy_s @GCerrinaFeroni '#CDC ammette: non c'è #Covid' (cf. p. 43 riga 5 del doc allegato). - armando_savini : @scenarieconomic @IlariaBifarini '#CDC ammette: non c'è #Covid' (cf. p. 43 riga 5 del doc allegato).… - armando_savini : @noitre32 @IlariaBifarini '#CDC ammette: non c'è #Covid' (cf. p. 43 riga 5 del doc allegato).… - armando_savini : @a_meluzzi #CDC ammette: non c'è #Covid (cf. p. 43 riga 5 del doc allegato). -