Ciro Grillo, il caso dei video. E uno degli indagati disse: "No, non li mando a nessuno" (Di venerdì 14 maggio 2021) Dell'esistenza di un video o quanto meno di immagini della notte del 16 luglio del 2019 gli invstigatori – che hanno indagato sulla denuncia di una studentessa per stupro di gruppo – hanno saputo il 9 agosto successivo quando un amico di Edoardo Capitta – indagato insieme a Ciro Grillo, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia – gli chiede con insistenza di mostrargli delle immagini: "Dai, mandameli", "Ti ho detto di no" risponde lui che gli aggiuinge "No, no, non li mando a nessuno. Poi tiraccoto quando vengo". Questo per i carabinieri, delegati dalla procura di Tempio Pausania a indagare su quanto accaduto in Sardegna la notet tra il 16 e il 17 luglio, è siginificato che poteva essere la prova di un reato. I filmati sono almeno due: uno dura una ventina di secondi e mostra i giovani insieme ad ...

