"Cercasi donna disperatamente". Psicodramma delle primarie a Roma (Di venerdì 14 maggio 2021) “Spero si stoppi subito questa farsa o si smentisca a parole e nei fatti: non è accettabile la ricerca di una donna solo per fare da figurante contro il candidato designato”. È la deputata pd Marianna Madia a consegnare a Twitter tutto il suo sdegno per quello che, da più parti dello stesso Pd, viene da qualche giorno considerato un boomerang mediatico nella partita Romana per il sindaco. Monica Cirinnà si è ritirata dalla corsa in nome “dell’unità del partito” e in sostegno dell’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri (“si conclude il sogno di correre per la città”, ha detto Cirinnà, che ieri ha posato con Gualtieri per Roma “capitale dei diritti, dell’ecologia e del lavoro”). Ma succede anche che il ritiro di Cirinnà scateni un putiferio, nel partito in cui il neo segretario Enrico Letta ha insistito per avere due ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 14 maggio 2021) “Spero si stoppi subito questa farsa o si smentisca a parole e nei fatti: non è accettabile la ricerca di unasolo per fare da figurante contro il candidato designato”. È la deputata pd Marianna Madia a consegnare a Twitter tutto il suo sdegno per quello che, da più parti dello stesso Pd, viene da qualche giorno considerato un boomerang mediatico nella partitana per il sindaco. Monica Cirinnà si è ritirata dalla corsa in nome “dell’unità del partito” e in sostegno dell’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri (“si conclude il sogno di correre per la città”, ha detto Cirinnà, che ieri ha posato con Gualtieri per“capitale dei diritti, dell’ecologia e del lavoro”). Ma succede anche che il ritiro di Cirinnà scateni un putiferio, nel partito in cui il neo segretario Enrico Letta ha insistito per avere due ...

"Cercasi donna disperatamente". Psicodramma delle primarie a Roma Il Foglio Si ricorda sant'Ampelio Fu un fabbro che sceglie di farsi eremita nella Tebaide. Dall'Egitto arrivò in Liguria, nei pressi di Bordighera, di cui diverrà patrono ...

