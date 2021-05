Assegno Unico Universale. Un’Italia senza figli è un’Italia destinata a invecchiare e scomparire! (Di venerdì 14 maggio 2021) Finalmente una visione di vita, una progettualità per il futuro di tutti noi. Il premier Mario Draghi e Papa Francesco in occasione del primo meeting italiano sul futuro dell’Italia mettono al primo posto la famiglia, i figli, le donne e i giovani. “un’Italia senza figli è un’Italia che non crede e non progetta. È un’Italia Leggi su freeskipper (Di venerdì 14 maggio 2021) Finalmente una visione di vita, una progettualità per il futuro di tutti noi. Il premier Mario Draghi e Papa Francesco in occasione del primo meeting italiano sul futuro dell’Italia mettono al primo posto la famiglia, i, le donne e i giovani. “che non crede e non progetta. È

Advertising

sole24ore : Draghi: l’Italia senza figli è destinata a scomparire. Papa Francesco promuove l’assegno unico… - Radio1Rai : ??“L'assegno unico ci sarà anche negli anni a venire. È una misura epocale su cui non ci si ripensa l'anno dopo'.… - fattoquotidiano : Assegno unico per i figli, la renziana Bonetti annuncia ma non lo fa - Barby_Giordano : RT @SGDNAT: “I figli sono la speranza che fa rinascere un popolo! Finalmente in Italia si è deciso di trasformare in legge un assegno, defi… - JimmyMcGill70 : Cioè, il Papa addirittura ha apprezzato espressamente l'assegno unico. Per carità, mi pare una semplificazione (dov… -