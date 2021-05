Amici di Maria De Filippi, la finale: Chi vincerà? (Di venerdì 14 maggio 2021) Giunge al termine anche quest’edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent show più famoso della tv: ecco tutte le anticipazioni sulla finale di sabato Sabato 15 maggio si concluderà la ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Stando alla pagina Instagram Red Communication, a differenza delle altre puntate, la finale del serale verrà trasmessa in diretta su Canale 5 in prima serata. Dopo aver salutato Tancredi e Serena durante lo scorso appuntamento, sono rimasti in 5 a contendersi il premio finale. Della sezione di canto vedremo scontrarsi Aka7eve, Sangiovanni e Deddy. “In ballo” restano invece i danzatori Alessandro e Giulia. Dopo il grande successo ottenuto dal loro show Felicissima Sera, il duo Pio e ... Leggi su zon (Di venerdì 14 maggio 2021) Giunge al termine anche quest’edizione didiDe, il talent show più famoso della tv: ecco tutte le anticipazioni sulladi sabato Sabato 15 maggio si concluderà la ventesima edizione del talent showdiDe. Stando alla pagina Instagram Red Communication, a differenza delle altre puntate, ladel serale verrà trasmessa in diretta su Canale 5 in prima serata. Dopo aver salutato Tancredi e Serena durante lo scorso appuntamento, sono rimasti in 5 a contendersi il premio. Della sezione di canto vedremo scontrarsi Aka7eve, Sangiovanni e Deddy. “In ballo” restano invece i danzatori Alessandro e Giulia. Dopo il grande successo ottenuto dal loro show Felicissima Sera, il duo Pio e ...

