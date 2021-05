Amici 20, il nome del vincitore del programma (Di venerdì 14 maggio 2021) Amici 20 giunge al termine: ecco il nome del vincitore della finale tanto attesa e seguita del programma di Maria De Filippi. I cinque finalisti di Amici 20 (via social)Sabato 15 maggio: è giunta la data tanto attesa in cui verrà trasmessa in diretta l’ultima puntata di quest’edizione di Amici 2020. Il colpo di scena dei 5 finalisti, rispetto ai 4 che ci si aspettava di vedere alla fine della scorsa puntata, rende alte le aspettative. L’eliminazione ufficiale del giovane cantate Tancredi, l’approdo in finale del ballerino Alessandro, Deddy che riceve la sognata felpa dorata. La puntata dello scorso sabato è stata sicuramente una semifinale densa di colpi di scena. LEGGI ANCHE >>>Andrea Damante rivela: “Io e Giulia De Lellis abbiamo risolto la situazione” I ragazzi che si ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 14 maggio 2021)20 giunge al termine: ecco ildeldella finale tanto attesa e seguita deldi Maria De Filippi. I cinque finalisti di20 (via social)Sabato 15 maggio: è giunta la data tanto attesa in cui verrà trasmessa in diretta l’ultima puntata di quest’edizione di2020. Il colpo di scena dei 5 finalisti, rispetto ai 4 che ci si aspettava di vedere alla fine della scorsa puntata, rende alte le aspettative. L’eliminazione ufficiale del giovane cantate Tancredi, l’approdo in finale del ballerino Alessandro, Deddy che riceve la sognata felpa dorata. La puntata dello scorso sabato è stata sicuramente una semifinale densa di colpi di scena. LEGGI ANCHE >>>Andrea Damante rivela: “Io e Giulia De Lellis abbiamo risolto la situazione” I ragazzi che si ...

