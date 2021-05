Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2021 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 maggio 2021)DEL 13 MAGGIOORE 18.05 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULLA CASILINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA VIA DI VERMICINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULL’APPIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA GENZANO IN DIREZIONESUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI LABARO E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA FL4VELLETRI TRAFFICO FERROVIARIO SOSPESO TRA LANUVIO E VELLETRI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. IN CHIUSURA, RICORDIAMO CHE È STATO RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA...