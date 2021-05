**Tennis: Internazionali Bnl, Nadal si salva con Shapovalov e approda ai quarti** (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) – Lo spagnolo Rafa Nadal si salva contro il canadese Denis Shapovalov, annullando due match point, e riesce ad avere la meglio dopo una battaglia durata quasi tre ore e mezza, negli ottavi di finale degli Internazionali Bnl di Roma. Il numero 2 del seeding si impone sul canadese in tre set con il punteggio di 3-6, 6-4, 7-6 (7-3) e si qualifica per i quarti di finale dove affronterà il vincitore della sfida tra il tedesco Zverev e il giapponese Nishikori. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) – Lo spagnolo Rafasicontro il canadese Denis, annullando due match point, e riesce ad avere la meglio dopo una battaglia durata quasi tre ore e mezza, negli ottavi di finale degliBnl di Roma. Il numero 2 del seeding si impone sul canadese in tre set con il punteggio di 3-6, 6-4, 7-6 (7-3) e si qualifica per i quarti di finale dove affronterà il vincitore della sfida tra il tedesco Zverev e il giapponese Nishikori. L'articolo CalcioWeb.

