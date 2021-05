Si vive una volta sola, la recensione: Verdone tra goliardate e viaggio on the road (Di giovedì 13 maggio 2021) La recensione di Si vive una volta sola, la commedia con cui Carlo Verdone mette in scena i tic e le ossessioni di un gruppo di sconclusionati professionisti, disponibile su Prime Video. La comicità goliardica della beffa, la solitudine di uomini e donne sconclusionati, le sboccature di qualche didietro di troppo. Il nuovo film di Carlo Verdone, il ventisettesimo per la precisione, parte da questi elementi e si sposta in un territorio del comico che poco si confà alla verve verdoniana (come leggerete più ampiamente nella recensione di Si vive una volta sola). Due anni dopo Benedetta follia l'attore e regista romano, che con la comicità ha immortalato ossessioni, tic e fragilità dell'uomo medio italiano regalandoci una ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 maggio 2021) Ladi Siuna, la commedia con cui Carlomette in scena i tic e le ossessioni di un gruppo di sconclusionati professionisti, disponibile su Prime Video. La comicità goliardica della beffa, la solitudine di uomini e donne sconclusionati, le sboccature di qualche didietro di troppo. Il nuovo film di Carlo, il ventisettesimo per la precisione, parte da questi elementi e si sposta in un territorio del comico che poco si confà alla verve verdoniana (come leggerete più ampiamente nelladi Siuna). Due anni dopo Benedetta follia l'attore e regista romano, che con la comicità ha immortalato ossessioni, tic e fragilità dell'uomo medio italiano regalandoci una ...

Advertising

messveneto : De Marchi ancora in rosa, il grazie dai Regeni: «Ci ha proprio commossi»: I genitori di Giulio tifano per lui che i… - formicheumane : RT @messveneto: De Marchi ancora in rosa, il grazie dai Regeni: «Ci ha proprio commossi»: I genitori di Giulio tifano per lui che indossa i… - BatbelinGianca : @DomandeLecite @Corriere Adesso tu devi motivare questa tua affermazione. È gente che vive insieme tutto il giorno… - LexyLexotan : RT @Lupiock: Volevo dire a chi è già stufo delle paparazzate a Tommy: È solo l'inizio. È famoso e attira il gossip. Fatevene una ragione. È… - of_eyeliner : Queste qualità di Giulia sono state invidiate anche dentro la casa, da diverse donne, una su tutte, di cui non vale… -