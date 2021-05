Redditi ministri | Mario Draghi premier senza compenso

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il presidente del consiglio dichiara di non percepire stipendio per la sua carica, come il sottosegretario Garofoli. L'imponibile è di 580mila euro. Il suo predecessore Conte aveva diritto a 115mila ...

Il presidente del consiglio dichiara di non percepire stipendio per la sua carica, come il sottosegretario Garofoli. L'imponibile è di 580mila euro. Il suo predecessore Conte aveva diritto a 115mila ...... anche dati personali quali curriculum e dichiarazione dei, con proprietà annesse. Sotto ...capo dello Stato Sergio Mattarella per ricoprire la carica di presidente del Consiglio dei, ...Per il primo ministro terreni e fabbricati in Italia e a Londra. L’ex manager Vodafone sfiora i 4 milioni ROMA. Quanto intasca Mario Draghi a fare il presidente del Consiglio? Nulla, si scopre dai dat ...Proprietario di immobili e terreni, Draghi non prende compensi per la sua carica. Colao porta a casa due milioni di euro. Per Garofoli migliaia di azioni ...