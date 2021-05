Quirinale: Nencini da Mattarella per presentare libro su Matteotti (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Riccardo Nencini, presidente della commissione Cultura del Senato, è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nencini ha presentato e donato al Capo dello Stato il suo romanzo storico “Solo”, dedicato alla figura di Giacomo Matteotti. “Sono grato al Presidente di aver usato belle parole per un uomo che ha dato la vita in difesa della libertà”, ha commentato Nencini nel dare notizia dell'incontro. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Riccardo, presidente della commissione Cultura del Senato, è stato ricevuto aldal Presidente della Repubblica, Sergioha presentato e donato al Capo dello Stato il suo romanzo storico “Solo”, dedicato alla figura di Giacomo. “Sono grato al Presidente di aver usato belle parole per un uomo che ha dato la vita in difesa della libertà”, ha commentatonel dare notizia dell'incontro.

